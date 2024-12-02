В Москве отгремел международный фестиваль Легенды Ретро FM – главное музыкальное ностальгическое событие страны, собирающее суперзвезд разных лет. Среди участников этого года была и Лариса Долина. Корреспондент Дни.ру за кулисами ВТБ-Арены встретился с Народной артисткой России.

В Москве отгремел международный фестиваль "Легенды Ретро FM" – главное музыкальное ностальгическое событие страны, собирающее суперзвезд разных лет. Среди участников этого года была и Лариса Долина. Корреспондент "Дни.ру" за кулисами "ВТБ-Арены" встретился с Народной артисткой России.Родившаяся в Одессе Лариса Долина еще в 2018 году попала в "черный список" лиц, которые якобы "создаютугрозу национальной безопасности Украины". В Незалежной певице не простили, чтоона вместе с президентом России Владимиром Путиным выступала на Красной площадив праздничном концерте, посвященном годовщине воссоединения Крыма с Россией.Позже Долину наказали за "участие в пропагандистских концертах, публичнуюподдержку Путина" – ей запретили въезд не только в Самостийную, но и в Латвию.Впрочем, самой певице на это плевать – она верна своим принципам и убеждениям. Иуверена, что после смены власти и курса в США что-то наладится."Яоптимистично смотрю в будущее, – говорит певица. – Все должно измениться влучшую сторону. Люди просто должны прозреть. Потому что правда-то на нашейстороне".А соотечественникам российская звезда рекомендует обратить внимание на Северную Корею – нашего верного партнера и союзника. "Там очень чисто, очень красиво, там очень вежливые люди, – пояснила певица. – И, самое главное,они очень любят нашу культуру – в магазинах и кафе всегда звучит советская ироссийская музыка. В общественных местах у них стоят телевизоры, гдетранслируются наши новогодние концерты и концерты ко Дню Победы. Они не толькознают, но и поют наши песни. Особенно им нравятся русские военные песни, когда яих услышала в каком-то сувенирном магазине, меня это довело до слез.