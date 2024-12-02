Местные жители пожаловались, что девушка снимала видео для своего Telegram-канала в нетрезвом состоянии.

Во Владимирской области многодетная мать угрожала ножом сотрудникам ПДН, которые пришли с проверкой после сигнала о ее тревожном поведении. Ранее на 24-летнюю девушку из-за ее блога пожаловались жители города Кольчугино. Подробности — в материале .Снимала видео пьяная?В своем Telegram-канале Валерия пишет, жила вместе с мужем семь лет. Пара родила троих детей. Сейчас старшему ребенку пять лет, младшему — год.«Мы разошлись, но я не унываю и веду свой образ жизни, который меня устраивает. Оставайтесь со мной, скучно не будет», — указала девушка в местном посте.Правда, она выкладывает не тот контент, который ожидаешь увидеть от многодетной мамы в разводе. На видео девушка выражается нецензурно в адрес детей и ведет себя не совсем адекватно. Пользователи предположили, что на части записей она находится в состоянии алкогольного опьянения. На одном из роликов мама вышла гулять с детьми на площадку после 22 часов.«Что можно делать в 10 вечера? Конечно, гулять», — говорит она на видео.Затем девушка подзывает к себе дочерей, используя брань, и требует «поцеловать мать». Судя по видео, малыши не спят до 2 ночи.«Местные жители выражают обеспокоенность её поведением, жалуются на регулярные скандалы, нецензурную брань и нетрезвое состояние женщины, из-за чего дети не могут уснуть до глубокой ночи», — указано в посте в местном паблике.Пользователи склоняются к единому мнению: в этой ситуации жалко только детей.Надели на ручникиПосле жалоб по адресу проживания семьи отправились врио начальника отдела по делам несовершеннолетних ОМВД России по Кольчугинскому району вместе с работниками других органов системы профилактики. Как уточнили в пресс-службе СледКома по Владимирской области, многодетная мать показала нож и стала им размахивать. Тогда специалисты вызвали к дому вневедомственную охрану.Девушка все-таки впустила проверяющих, но продолжила себя неадекватно вести и угрожать сотрудникам. Тогда на нее пришлось надеть наручники. Инцидент произошел в середине ноября. Сейчас в отношении жительницы возбудили уголовное дело за угрозу применение насилия в отношении представителей власти в связи с исполнением ими своих должностных обязанностей (ч. 1 ст. 318 УК РФ).Семью уже внесли «Банк данных детей в социально опасном положении». Следователи вместе с органами профилактики изучают личность матери, а также условия воспитания и жизни маленьких детей.