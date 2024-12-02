Представляем вам оригинальный рецепт мясных отбивных с неожиданным сочетанием вкусов и текстур.

Представляем вам оригинальный рецепт мясных отбивных с неожиданным сочетанием вкусов и текстур.ИнгредиентыСвиная вырезка – 400 гАнанас консервированный кольцами – 200 гСоус терияки – 150 млМёд – 1 ст. ложкаКунжут – 1 ч. ложкаЧеснок – 2 зубчикаОливковое масло – 2 ст. ложкиСоль, чёрный молотый перец – по вкусуЗелень (укроп, петрушка) – для украшенияПриготовлениеПодготовьте мясо: Нарежьте свиную вырезку на кусочки толщиной около 1 см. Отбейте мясо молоточком с обеих сторон, чтобы оно стало мягким и тонким.Маринад: Смешайте соус терияки, мёд, измельчённый чеснок, соль и перец. Погрузите отбивные в маринад и оставьте на 20-30 минут.Обжаривание: Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Обжарьте отбивные с каждой стороны до золотистой корочки (примерно по 3-4 минуты). Затем уменьшите огонь и готовьте ещё 5-7 минут, периодически поливая оставшимся маринадом.Ананасы: Пока отбивные готовятся, обжарьте кольца ананаса на отдельной сковороде до карамелизации (около 2-3 минут с каждой стороны).Сборка блюда: На каждую отбивную выложите кольцо ананаса. Полейте остатками соуса терияки и посыпьте кунжутом.Подача: Украсьте блюдо зеленью и подавайте горячим.Этот рецепт сочетает сладость ананасов с пикантностью соуса терияки, создавая необычное и вкусное блюдо. Приятного аппетита!