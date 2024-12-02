Представляем вам оригинальный рецепт мясных отбивных с неожиданным сочетанием вкусов и текстур.
Представляем вам оригинальный рецепт мясных отбивных с неожиданным сочетанием вкусов и текстур.
Ингредиенты
Свиная вырезка – 400 г
Ананас консервированный кольцами – 200 г
Соус терияки – 150 мл
Мёд – 1 ст. ложка
Кунжут – 1 ч. ложка
Чеснок – 2 зубчика
Оливковое масло – 2 ст. ложки
Соль, чёрный молотый перец – по вкусу
Зелень (укроп, петрушка) – для украшения
Приготовление
Подготовьте мясо: Нарежьте свиную вырезку на кусочки толщиной около 1 см. Отбейте мясо молоточком с обеих сторон, чтобы оно стало мягким и тонким.
Маринад: Смешайте соус терияки, мёд, измельчённый чеснок, соль и перец. Погрузите отбивные в маринад и оставьте на 20-30 минут.
Обжаривание: Разогрейте сковороду с оливковым маслом. Обжарьте отбивные с каждой стороны до золотистой корочки (примерно по 3-4 минуты). Затем уменьшите огонь и готовьте ещё 5-7 минут, периодически поливая оставшимся маринадом.
Ананасы: Пока отбивные готовятся, обжарьте кольца ананаса на отдельной сковороде до карамелизации (около 2-3 минут с каждой стороны).
Сборка блюда: На каждую отбивную выложите кольцо ананаса. Полейте остатками соуса терияки и посыпьте кунжутом.
Подача: Украсьте блюдо зеленью и подавайте горячим.
Этот рецепт сочетает сладость ананасов с пикантностью соуса терияки, создавая необычное и вкусное блюдо. Приятного аппетита!