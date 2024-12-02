Вырубке подлежат только больные и старые деревья.

На минувшей неделе жители Александрова Владимирской области заметили, что часть елей на Комсомольской площади, расположенной напротив железнодорожного и автовокзалов, была вырублена. Как пишет «», глава администрации района Анна Кузнецова объяснила, что работы проводились в целях благоустройства площади в преддверие празднования 80-летия Великой Победы.Вырубке подлежат только больные и старые деревья, представлявшие опасность для людей. Кузнецова также отметила, что теперь с вокзала открывается хороший вид, а в следующем весеннем сезоне планируется высадка новых деревьев на пустующей площади.Напомним, ранее мы писали, что