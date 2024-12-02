Водоканал проводит ремонтные работы на водопроводной сети на пересечении улицы Садовая с Заводским переулком с 10 до 13 часов.

2 декабря жители Гусь-Хрустального Владимирской области столкнутся с отключением водоснабжения. Водоканал проводит ремонтные работы на водопроводной сети на пересечении улицы Садовая с Заводским переулком с 10 до 13 часов. В это время без воды останутся районы «Жилучастка» и «Герценский», в том числе детские сады №№ 4, 37, 40, школа № 10 и детская больница.С 13 часов и до завершения работ без воды останутся дома на улице Садовой (№№ 26-92) и улице Мичурина (№ 2), включая детский сад № 37.Так же, с 9 часов из-за аварийных работ на улице Володарского, 20, 22 отключение холодной воды затронет улицы Охотничья, Володарского, Нижняя, Мухановская и Спасательную станцию. Напомним, ранее мы писали, что