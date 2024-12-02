Какие меры поддержки села существуют во Владимирской области? Как эффективно работает в регионе институт сельских старост? На что направлен новый конкурс “Важные дела Владимирской

Какие меры поддержки села существуют во Владимирской области? Как эффективно работает в регионе институт сельских старост? На что направлен новый конкурс “Важные дела Владимирской деревни”? Об этом в студии “Шестого канала” рассказал депутат Законодательного Собрания Владимирской области, заместитель председателя комитета по местному самоуправлению Александр Захаров. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!