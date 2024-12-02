«Обманутые дольщики города Владимира кинуты “по закону”», «Заплатили за квартиры, а получили проблемы» – громкие заявления пестрят на плакатах. Участники долевого строительства ЖК

«Обманутые дольщики города Владимира кинуты “по закону”», «Заплатили за квартиры, а получили проблемы» – громкие заявления пестрят на плакатах. Участники долевого строительства ЖК «Дуброва Парк-2» и дольщики недостроя на улице Никитской организовали в Москве одиночные пикеты. Эти снимки распространились по социальным сетям. На них дольщики у приемной Совета Федерации, Следственного комитета России, приемной Президента, генеральной