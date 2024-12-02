В адрес руководителей предприятий внесены представления, и заведены дела об административном правонарушении.
В Коврове Владимирской области нашли опасные котельные, работающие на газе. Прокуратура Владимирской области сообщила, что организации, ответственные за данные объекты, не разработали мероприятия для снижения вредных выбросов в непогоду. Это может угрожать качеству воздуха и экологии.
В адрес руководителей предприятий внесены представления, и заведены дела об административном правонарушении.
Напомним, ранее мы писали, что