Если раньше на удочку мошенников попадались в основном люди старшего поколения, то сегодня миллионы им переводят даже молодые и грамотные.

Больше миллиарда рублей перевели злоумышленникам обычные владимирцы за девять месяцев 2024 года. Схемы обмана множатся, в борьбе с ними участвуют и правоохранители, и банки, и операторы связи.Неучтённый стаж обошёлся в 600 тысячПо сведениям прокуратуры Владимирской области, за девять месяцев текущего года жители Владимирской области отдали мошенникам свыше 1,2 млрд рублей – это почти в два раза больше показателей всего 2022 года (0,7 млрд рублей).Основные сценарии не меняются: доверчивых граждан беспокоят «специалисты службы безопасности банка», «правоохранительных органов», «Центрального банка». С недавнего времени этот список пополнили «сотрудники ЖКХ», якобы записывающие граждан на установку счётчиков нового образца, и «специалисты ПФР».На уловку последних попался 66-летний житель Петушков. Дама на том конце провода сообщила, что у пенсионера имеется неучтённый стаж, и попросили пожилого мужчину продиктовать смс на телефоне для записи в электронную очередь. Петушинца почему-то не смутило, что сообщение пришло с «Госуслуг», и он продиктовал номер для входа в личный кабинет. В результате мужчина лишился более 600 тысяч рублей.– Подозрительность и доверчивость человека обусловлены индивидуальными чертами характера с одной стороны и особенностями среды, в которой он взрослел, –с другой, – говорит психолог Наталья Фельдман. – Если мы говорим о пожилых людях, то они росли в СССР. Что тогда было? Приходит к вам человек из собеса, значит, он точно оттуда. Если звонящий представляется представителем какой-то официальной организации, то он им и является.Жулью все возрасты покорныОднако сочетание подозрительности в одних случаях и доверчивости в других свойственно людям любого возраста, уверена психолог. Нужно лишь найти правильные рычаги воздействия. Поэтому самые крупные суммы люди теряют при попытке быстро заработать, вкладываясь в инвестиции через фальшивых брокеров. Буквально две недели назад жительница Владимира попалась на подобную схему и перевела мошеннику более 5,7 млн. Причём потерпевшая сама оформила кредит на 950 тысяч, ещё три займа на 3,1 млн рублей взял её муж, часть из которых – в микрофинансовой компании под 102% годовых.С такой же целью перевёл преступникам свыше 1,9 млн рублей 50-летний ковровчанин. Для этого он сам оформил кредит на 670 тысяч рублей, а также убедил свою пожилую мать занять у банка 1,3 млн.Вам звонит операторВ 2024 году жулики активно прибегают к новой легенде, имитируя звонки операторов сотовой связи. Живой пример из Александрова: мнимые представители «службы поддержки» позвонили 37-летнему мужчине и, сославшись на то, что у него якобы истекает срок действия договора, предложили его продлить, в противном случае обещая заблокировать сим-карту. Всего через несколько минут александровец озвучил код из смс, открывающий доступ к личным сервисам. Ошибка стоила ему 740 тысяч рублей.На первой неделе октября любопытство ещё одного александровца – 8-летнего мальчика – сыграло на руку аферистам. Ребёнок смотрел видео в приложении и увидел ссылку на телеграм-канал, где раздавалась игровая валюта. Перейдя по ссылке, он начал общаться в мессенджере с неизвестной девушкой. Та пообещала ему валюту в игре Roblox, но если он кое-что сделает.По указанию мошенников мальчик взял телефон своей матери, сфотографировал банковскую карту, которую нашёл в её сумке, и, следуя инструкциям злоумышленников, перевёл с её счета более 120 тысяч рублей.А на фото... вирусВладимирское отделение Банка России предупреждает, что в нашем регионе активизировалось популярное в прошлом мошенничество с фотографиями.Аферисты видоизменили успешно работавшую ранее схему. В прошлом мошенники рассылали интригующие «фото с вечеринки» с расширением exe, zip или rar с вредоносной программой для компьютера или ноутбука.Теперь преступники снова играют на любопытстве людей. Общение перешло в мессенджеры на мобильных устройствах. Мошенники адаптировали схему и отправляют файлы типа apk. Это программы установки приложений для гаджетов на базе Android.«Если скачать и открыть такой файл, то на смартфон или планшет загрузится вирус, который даст мошенникам полный доступ к устройству и к банковским приложениям. У фотографий название файла чаще заканчивается на jpg, gif, tiff или png, но не apk. Так что не стоит открывать непонятные файлы с таким расширением», – пояснил эксперт по кибербезопасности владимирского отделения Банка России Евгений Гаврилюк.Чтобы сохранить свои деньги, эксперты призывают постоянно повышать свою цифровую грамотность и следовать базовым правилам кибербезопасности: не сообщать посторонним лицам конфиденциальные данные, коды из смс и push-уведомлений и не устанавливать на смартфоны никакие программы по просьбе звонящего.