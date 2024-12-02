Сейчас рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Во Владимирской области подрядчик, занимающийся ремонтом моста через реку Вахчелку на трассе Покров – Новоселово – Киржач, сорвал сроки завершения работ. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.Хотя контракт с ООО «Профремстрой» был подписан в ноябре 2023 года и стоимость работ составила 86 млн рублей, мост до сих пор не готов, несмотря на установленный срок завершения 1 ноября. Прокуратура Владимирской области сообщила, что подрядчика уже предупреждали о возможной ответственности за нарушения, и сейчас рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.Напомним, ранее мы писали, что