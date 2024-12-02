В фильме Операция Ы и другие приключения Шурика Федя наслаждается традиционным кавказским шашлыком, приготовленным на углях. Этот рецепт отличается простотой ингредиентов и ярким вкусом. Вот как можно приготовить такой шашлык.
В фильме "Операция "Ы и другие приключения Шурика" Федя наслаждается традиционным кавказским шашлыком, приготовленным на углях. Этот рецепт отличается простотой ингредиентов и ярким вкусом. Вот как можно приготовить такой шашлык.
Ингредиенты
Свинина (шея) – 1 кг
Лук репчатый – 2-3 шт.
Лимон – 1 шт.
Соль – по вкусу
Черный молотый перец – по вкусу
Зелень (укроп, петрушка) – по вкусу
Минеральная вода – 100 мл
Приготовление
Подготовка мяса: Нарезаем свинину на кусочки размером примерно 3-4 см. Важно, чтобы мясо было комнатной температуры перед маринованием.
Маринад: Лук очищаем и нарезаем кольцами. Добавляем лук к мясу, солим, перчим и тщательно перемешиваем руками. Выжимаем сок лимона прямо на мясо и снова перемешиваем. Заливаем минеральной водой и оставляем мариноваться минимум на 2 часа, а лучше на ночь.
Жарка: Разжигаем мангал и ждем, пока угли станут красными и покроются серым пеплом. Нанизываем мясо на шампуры, чередуя с луком. Жарим шашлык над горячими углями, периодически переворачивая, чтобы мясо равномерно прожарилось. Время приготовления зависит от жара углей и размера кусочков, обычно это занимает 15-20 минут.
Подача: Готовый шашлык снимаем с шампуров и выкладываем на тарелку. Украшаем зеленью и подаем с лавашом, овощами и соусами по вкусу.
Этот рецепт позволит вам насладиться вкусным и ароматным шашлыком, как в культовом фильме "Операция "Ы и другие приключения Шурика". Приятного аппетита!