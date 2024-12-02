«Шестой канал» разыгрывает 3 пары билетов на спектакль «Иллюзия счастья», который пройдет 9 декабря в 19:00 в Арт-холле. Диана — счастливая парижанка, у которой есть все, что необходимо

«Шестой канал» разыгрывает 3 пары билетов на спектакль «Иллюзия счастья», который пройдет 9 декабря в 19:00 в Арт-холле. Диана — счастливая парижанка, у которой есть все, что необходимо для безоблачной жизни: успешная карьера, эффектная внешность и, что важно, искренне преданный ей и горячо любимый красавец-мужчина. На первый взгляд, ничто не предвещало бури. Однако все меняется в