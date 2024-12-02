На 79-ом году жизни скончался руководитель ансамбля «Родные напевы», заслуженный артист РСФСР Валентин Павлович Петрачков. Коллектив под его управлением стал известен за пределами региона,

На 79-ом году жизни скончался руководитель ансамбля «Родные напевы», заслуженный артист РСФСР Валентин Павлович Петрачков. Коллектив под его управлением стал известен за пределами региона, а также приобрел статус «Особо ценный объект культурного достояния Владимирской области». Валентин Петрачков имел различные награды, среди них: орден «Знак Почета», медали «За трудовое отличие», «Ветеран труда», знак отличия «Знак великого князя Андрея