Прокуратура держит на контроле строительство пансионата для пожилых людей и инвалидов в Юрьев-Польском. Руководителю подрядной организации объявлено предостережение. Как рассказали в

Прокуратура держит на контроле строительство пансионата для пожилых людей и инвалидов в Юрьев-Польском. Руководителю подрядной организации объявлено предостережение. Как рассказали в надзорном ведомстве, социальное учреждение возводит компания ООО «Гривна». В марте этого года с организацией был заключен контракт стоимостью 1,1 миллиард рублей на строительство пансионата для пожилых граждан и инвалидов. Объект должен быть готов к 15