Объект должен быть завершен до 15 марта 2026 года.

Строительство пансионата в Юрьев-Польском Владимирской области отстает от графика из-за высокого уровня грунтовых вод. Прокуратура региона сообщает, что объект должен быть завершен до 15 марта 2026 года.На данный момент работы находятся на начальном этапе: обустроена площадка, установлены конструкции и плиты перекрытия. По контракту стоимость возведения пансионата для пожилых граждан и инвалидов составляет 1,1 млрд рублей. В правоохранительных органах подчеркнули важность соблюдения сроков, объявив подрядчику предостережение о недопущении нарушений закона.Напомним, ранее мы писали, что