Телеведущая Первого канала Юлия Барановская в воскресенье заглянула во Владимир. Она приехала в музейный центр «Палаты», чтобы снять проект о многодетных семьях России, рассказали в

Телеведущая Первого канала Юлия Барановская в воскресенье заглянула во Владимир. Она приехала в музейный центр «Палаты», чтобы снять проект о многодетных семьях России, рассказали в пресс-службе ВСМЗ. Юлия погуляла по музею и записала короткое видео в свой телеграм-канал. Особенно ее впечатлила возможность прогуляться по коридору, стилизованном под старый город. Ранее телеведущая посещала многие другие города России,