Ответьте на все вопросы нашего теста и докажите, что вы не зря посещали школу.

Ответьте на все вопросы нашего теста и докажите, что вы не зря посещали школу.ВОПРОСЫ1. Фигура, образованная двумя лучами, выходящими из одной точки, называетсяА. УголБ. ПрямаяВ. Луч2. Чтобы найти неизвестный множитель, необходимоА. Делимое разделить на произведениеБ. Произведение разделить на другой множительВ. Частное умножить на делитель3. Линия, которая не имеет ни начала ни конца, называетсяА. ПрямаяБ. РадиусВ. Луч4. Равенство, содержащее букву, значение которой надо найти, называютА. ПроизведениемБ. КорнемВ. Уравнением5. Действие, при котором по произведению и одному из множителей находят другой множитель, называютА. ДелениеБ. УмножениеВ. Произведение6. Замкнутая линия, все точки которой лежат на одинаковом расстоянии от одной точки, называютА. ОкружностьБ. ПлощадьВ. Периметр7. Отношение длины отрезка на карте к длине соответствующего отрезка в реальности, называютА. ПропорцияБ. МасштабВ. РасстояниеОТВЕТЫ1. А. Угол2. Б. Произведение разделить на другой множитель3. А. Прямая4. В. Уравнением5. А. Деление6. А. Окружность7. Б. Масштаб