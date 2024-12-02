Сказки Шарля Перро – это удивительный мир волшебства и фантазии, созданный французским писателем XVII века. Его произведения, такие как Золушка, Кот в сапогах, Спящая красавица и Красная Шапочка, до сих пор остаются любимыми у детей и взрослых по всему миру. Эти сказки учат добру, справедливости и важности моральных ценностей, при этом завораживая читателя яркими персонажами и захватывающими приключениями.

Сказки Шарля Перро – это удивительный мир волшебства и фантазии, созданный французским писателем XVII века. Его произведения, такие как "Золушка", "Кот в сапогах", "Спящая красавица" и "Красная Шапочка", до сих пор остаются любимыми у детей и взрослых по всему миру. Эти сказки учат добру, справедливости и важности моральных ценностей, при этом завораживая читателя яркими персонажами и захватывающими приключениями.ТестВОПРОСЫ1. Что кот в сапогах не мог дать своему хозяину?А. Миллионы на банковском счетеБ. Любовь принцессыВ. Замок людоеда-великана2. Какая из этих сказон не была написана Шарлем Перро?А. "Золушка"Б. "Волшебница"В. "Снежная королева"3. Как называется сказка, в которой муж запретил жене открывать дверь одной из комнат дома, но она его ослушалась.А. "Спящая красавица"Б. "Синяя борода"В. "Замарашка"4. Что подарила волшебница девушке за доброту в сказке "Подарки феи"?А. Жемчуг и бриллиантыБ. Вечную молодостьВ. Красоту5. Герой какой сказки использовал сапоги-скороходы людоеда, чтобы спасти своих братьев?А. "Ослиная шкура"Б. "Хохолок"В. "Мальчик с пальчик"6. Кем был Рике-Хохолок?А. БродягойБ. ПринцемВ. Разбойником7. Фильм "Малефисента" был снят по мотивам этого произведения.А. "Красная Шапочка"Б. "Спящая красавица"В. "Золушка"ОТВЕТЫ1. А. Миллионы на банковском счете2. В. "Снежная королева"3. Б. "Синяя борода"4. А. Жемчуг и бриллианты5. В. "Мальчик с пальчик"6. Б. Принцем7. Б. "Спящая красавица"