В музее-заповеднике «Александровская слобода» в несколько этапов прошел исторический конкурс.

В музее-заповеднике «Александровская слобода» в несколько этапов прошел исторический конкурс. Первыми соревновались ученики начальной школы, а неделей позже – 7-8-е классы. Тема конкурса предельно точна – «У истоков книгопечатания». Она обусловлена, в первую очередь, открытием новой экспозиции «На Печатном дворе», гармонично вписавшейся в концепцию музея. Ведь именно Слободе, излюбленной вотчине Ивана Грозного, в XVI столетии суждено было стать важным книжным центром.За полгода работы новая экспозиция подтвердила свою востребованность, ведь по всей стране лишь несколько музеев рассказывают о столь важном государственном «культурном проекте», как становление книгопечатного дела в России.Известно, что в Слободе под руководством мастера Андроника Невежи вышли в свет «Псалтирь» (по ней в средневековье учили грамоте), «Часовник», «Евангелие» и «Апостол». Кстати, в 2024 году исполняется 460 лет с выхода «Апостола», изданного в Москве, - первой датированной печатной книги в России. (И эта дата тоже была обыграна в заданиях конкурса).Конечно, вопросы составлялись с учетом возраста, но на обоих этапах они были довольно сложны. В числе прочего «младшим» предстояло подготовить разворот средневековой книги, правильно назвать составляющие красной и черной краски, а также детали печатного стана, вспомнить фамилии его изобретателя и мастеров, трудившихся в Москве и Слободе. «Старшие» пытались определить цели введения книгопечатания в России, назвать технологический прием, позволивший добиться высокого качества печати, подобрать верный текст к миниатюре и найти символ Московского Печатного двора.Конкурс проводится уже много лет подряд и пользуется заслуженной популярностью. Этот год не стал исключением. Среди младших классов в игре приняло участие 5 команд из школ Александровского района (СОШ № 2, 8,10,16). В приветственном слове они с изюминкой и «в тему» обосновали свои «литературные» названия: «Книгоеды», «Литеры», «Дети Андроника», «Печатники», «Русичи». С довольно большим отрывом победили «Книгоеды» из гимназии №2. После игры они с удовольствием поделились впечатлениями: «Мы хорошо подготовились, а музей нам помог. Сначала к в школу приехал экскурсовод, она рассказывала про узелковую письменность, про наскальные рисунки. Потом мы сами отправились на печатный двор и даже отпечатали лист с текстом. Позже стали дополнительно искать информацию, делились друг с другом распечатками. Было очень интересно!». Педагог и наставник ребят Светлана Владимировна Сорокина дополнила: «Такие конкурсы очень нужны. История – это богатейшая сокровищница! А в нашем случае тематика была непосредственно «привязана» к нашему краю, это важно. Мы рады, что выдалось счастье поучаствовать и победить!».У старших набралось 8 команд (СОШ № 1, 2, 7, 8,10, 13,16). Названия тоже придумали «средневеково-печатные». В результате победила «Опричнина» (школа № 10, руководитель Н.А. Детистова), второе место поделили «Земщина» и «Сказители слободы Александровской», на третьем месте «Хранители знаний».Несколько слов по итогам конкурса сказала педагог школы № 10, куратор команды-победителя Нина Анатольевна Детистова: «Сегодня очередной, очень волнительный конкурс. Мы думаем о нем весь год – с окончания одного и до начала следующего. Эти турниры всегда необыкновенно интересные, и, конечно, сложные. Но благодаря энтузиазму музейщиков и своему упорству, мы побеждаем уже в третий раз. Это очень увлекательно и познавательно. Большое спасибо хранителям «Александровской слободы», с которой начинается наша история, наша любовь к родине, к Александровской земле».Помимо музейных сотрудников в судействе приняли участие главный специалист Управления образования Александровского района Т.Н. Белоусова и директор центра «Дар», преподаватель истории и обществознания Дмитрий Александрович Хвисюк.О заслуженных наградах рассказала глава жюри, зам. директора музея-заповедника «Александровская слобода» Лариса Зарайская: «Конечно, все игроки получили дипломы и памятные сувениры. А команды-финалисты стали обладателями сертификатов на поездку в Музей славянской письменности (павильон «Слово», ВДНХ). Ребят повезут туда на музейном автобусе наши сотрудники. Разумеется, все победить не могут. Главное, что приобрели участники, - это глубокие знания по истории книгопечатания, которое является основой современной культуры».