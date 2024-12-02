Бывшие заброшки будут превращать в объекты, интересные для гостей региона.

Здесь были Пушкин и РадищевУсадьба Воронцовых-Даш­ко­вых под Петушками – объект культурного наследия федерального значения. На участке площадью порядка 90 тыс. кв. метров расположены дворец, служебный корпус, парк, храм Андрея Первозванного (в госсобственности области), а также конный двор (1783 г.), жилой корпус (коровник) (конец XVIII в.), дом для прислуги (XIX в.), кузница усадьбы Воронцовых (1783 г.) и подстанция (XX в.; в част­ной собственности).Это уникальный дворцово-пар­ковый ансамбль, построен­ный в лучших традициях классицизма XVIII в., – родовая вотчина графов Воронцовых. История памятника тесно связана с историей государства Российского. В разное время усадьбу посещали Александр Суворов, Пётр Багратион, Александр Радищев, Александр Пушкин. Строительство основных объектов велось при генерал-губернаторе, графе Романе Воронцове. Активное участие в обустройстве усадьбы принимала и Екатерина Дашкова – одна из самых образованных женщин своего времени, президент Российской академии и директор Петербургской академии наук. Она разработала планировку усадебного парка с прудами. Многочисленные помещения дворца – гостиные, приёмные залы, столовые, жилые комнаты и кабинеты графа и его семьи – с её руки были богато оформлены. А для отопления здания служили украшенные изразцами голландские печи и камины.Былое великолепиеПосле революции усадьбу национализировали, всё имение перешло местному совхозу. С 1925 года дворец использовался под санаторий. Во время Великой Отечественной войны в Андреевском вновь располагался госпиталь. А с начала 1980-х до 2012 года там разместили детский областной пульмонологический санаторий.– Усадьба не используется уже в течение длительного времени, – пояснили в инспекции государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области.Комплекс охраняют и как могут поддерживают в надлежащем состоянии. В последние три года во дворце даже частично отремонтировали крышу здания, демонтировали находящуюся в аварийном состоянии кинобудку. Волонтёры убрали мусор внутри помещения.Но местное население ещё помнит о годах, когда дворец использовался, и мечтает о его второй жизни.– Хотелось бы, чтобы восстановили памятник, чтобы здесь у людей была работа, как это было раньше. У нас был шикарный парк, было великолепно, – поделилась местная жительница Нина.В правительстве региона отметили, что восстановление усадеб – дело дорогостоящее и времязатратное, поскольку ремонт объектов культурного наследия требует особенной процедуры. Зачастую области такие проекты не под силу. Второй вопрос: как использовать эти строения?– Надо адаптировать исторические здания под что-то такое, что можно использовать в современных условиях. Здесь у нас в планах в первую очередь привести в порядок парковое хозяйство, поработать над благоустройством, чтобы можно было показывать усадьбу во всей красе. Как только объект становится привлекательным, можно заниматься поиском инвестора, принимать решение о внутренней реконструкции и приспособлении под современное использование, – уверен глава региона Александр Авдеев.Большие планыУсадьбе Храповицкого в Муромцеве повезло куда больше. Для восстановления объекта культурного наследия федерального значения в прошлом году даже разработали дорожную карту.– В ходе первого этапа планируется так преобразить въезд в посёлок, чтобы он привлекал туристов к изучению истории усадьбы. Для этого будут созданы туристический визит-центр, парковка, благоустроен подход к усадьбе, – сообщила тогда пресс-служба правительства Владимирской области.После этого – на втором этапе – хотели перейти к обустройству нижней части парка: восстановить музыкальные павильоны, очистить берега и ленную территорию, а уже потом привести в порядок каскадные бассейны и верхнюю часть парка с дендрарием.Но для того, чтобы выполнить задуманное, объект нужно перевести из федеральной собственности в областную.– Это позволит нам разработать региональную программу, заложить специальное финансирование и начать поэтапное восстановление замечательного памятника архитектуры. За 5–10 лет мы могли бы привести в порядок и комплекс зданий, и парк вокруг, – прокомментировал Александр Авдеев.Кое-какие работы уже начались. К примеру, обновили часть дороги, ведущей к старинному поместью, приступили к облагораживанию паркового пространства.Преобразования должны коснуться и жилой зоны посёлка Муромцево. Там обещают провести уличное освещение, проложить тротуары и реконструировать теплотрассу.Тогда, уверены в правительстве, Муромцево станет новым центром притяжения всего Судогодского района.– Здесь можно создать замечательную зону отдыха с перспективами дальнейшего развития, а росту числа туристов поспособствует и новый съезд с трассы М-12, – сообщили в Белом доме.Мнение экспертаНачальник инспекции государственной охраны объектов куль­турного наследия Владимирской области Мария Волозина:– Усадьбам требуется пользователь, инвестор, готовый вложить значительные средства в восстановление, реализовать бизнес-цели, в то же время сохранив всё их великолепие. Эти объекты – памятники истории и культуры федерального значения, поэтому все работы на их территории будут проводиться под нашим строгим контролем и выполняться по реставрационным методикам.