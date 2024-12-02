У Google снижается поисковый трафик браузера и, соответственно, получаемая от него прибыль.

"По прогнозам eMarketer, в 2025 году доля Google на американском рынке поисковой рекламы впервые, с тех пор как компания начала его отслеживать, упадет ниже 50%", - пишет издание The Wall Street Journal.Отмечается, что сегодня молодежь используется другие платформы для поиска информации. И особое место тут занимают нейросети: к примеру, OpenAI добавила интернет-поиск в свой ChatGPT.Еще одна причина - популяризация маркетплейсов. В частности, Amazon удается зарабатывать миллиарды долларов от рекламодателей, поскольку пользователи "идут" сразу в маркетплейс, минуя Google-поиск. На фоне этого число кликов на рекламу в Google упало на 8% относительного 2023 года.Также результаты поиска Google в целом падают потому, что распространяется ИИ-контент.