Следователи смогли быстро задержать подозреваемого убийцу в доме на улице Ленина в Александрове благодаря старшей по дому. Женщина увидела злоумышленника у подъезда и сразу сообщила об

Следователи смогли быстро задержать подозреваемого убийцу в доме на улице Ленина в Александрове благодаря старшей по дому. Женщина увидела злоумышленника у подъезда и сразу сообщила об этом, рассказали в пресс-службе Следкома области. Убийство произошло в ночь с 16 на 17 ноября. 43-летний обвиняемый пришел в гости к приятелю, живущему на улице Ленина. Как это бывает,