Филипп Киркоров оказался в эпицентре боевых действий.

Филипп Киркоров оказался в эпицентре боевых действий.Филипп Киркоров 29 ноября презентовал новый клип под названием "Черная пантера". Широкая публика увидела самый грандиозный проект артиста 30 ноября. Для съемок Киркоров пожертвовал собственным особняком, в котором звезды российского шоу-бизнеса, среди которых Ольга Бузова, Егор Крид, Ани Лорак и другие, а также австрийский актер Вольфганг Черни, устроили настоящий погром.Результатом масштабной работы стал не только настоящий блокбастер, но также сломанная мебель, выбитые окна и испорченные концертные наряды, которые были использованы в сюжете. Сам Киркоров выступил злодеем, который запер известных артистов в "золотой клетке". Они сражаются за свою свободу в обстановке, напоминающей классические голливудские боевики.Над созданием клипа трудилось свыше 100 профессионалов: каскадеры, пиротехники, спортсмены и артисты. Драматические бои, спецэффекты и впечатляющие трюки стали важной составляющей проекта. Филипп Киркоров поделился впечатлениями от процесса создания клипа. Он рассказал, что целью было передать всю эмоциональную насыщенность песни, ее мощь, поэтому получился настоящий фильм."Черная пантера" — это не просто очередное музыкальное видео, а полноценный кинематографический шедевр, где музыка, зрелище и напряжение сплетаются в единое целое. Клип вызвал широкий резонанс среди поклонников и мгновенно стал одним из главных событий года в мире российской поп-музыки.