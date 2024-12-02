На деньги, полученные от сбора, планируют обустроить инфраструктуру для путешественников.

Плюс миллионы в казнуС нового года во Владимире и Муроме введут туристический налог. Соответствующие решения приняли депутаты муниципалитетов. Отчислять в бюджет средства будут владельцы гостиниц, квартир, хостелов и прочих помещений, где могут разместиться путешественники.В 2025 году налог составит 1% и далее будет расти до 5% к 2029-му. При этом останутся льготные категории, такие как герои СССР, герои РФ, участники СВО, ветераны, инвалиды боевых действий. А в столице региона дополнительно установят ещё несколько категорий льготников, на которых не будет распространяться туристический налог: несовершеннолетние, вынужденные переселенцы и многодетные.По подсчётам владимирских властей, после введения турсбора казна города за год пополнится 35 млн рублей. Предполагается, что эти деньги будут вкладывать в инфраструктуру для улучшения условий самих же путешественников. Что касается цифр, то с каждого туриста в сутки будут взимать 100 рублей – эти деньги уже заложены в гостиничный ценник.Суздаль, вопреки ожидани­ям, новшество пока не принял. Возможно, обсуждение этого вопроса отложили до ноябрьского заседание местного Совета народных депутатов, которое состоится 19-го числа.Где разместить гостей?Стоит отметить, что планы у властей на туристов грандиоз­ные: к 2030 году, по их расчётам, поток гостей увеличится вдвое.– Будем продолжать поддерживать строительство глэмпингов, поддерживать проведение событийных мероприятий. Мы планируем создавать на водных артериях некапитальную, причальную инфраструктуру и новые водные маршруты. Кроме того, мы будем создавать новые туристические маршруты, – рассказала министр предпринимательства и туризма Владимирской области Юлия Бояркина.На сегодняшний день ключевыми видами туризма в регионе остаются культурно-познавательный, религиозный и паломнический, событийный и детско-юношеский. Однако в этом году проснулся интерес к автомобильному, сельскому, водному, промышленному туризму.Кстати, последним заинтересовался глава Собинского округа Александр Разов. Он не прочь был бы перенять опыт города Рыбинска, где по пивзаводу водят экскурсии. В Лакинске тоже есть пивоварня, не уступающая иногородней. Однако тут встаёт вопрос: где размещать гостей? Во многих городах практически негде остаться на ночь.Даже у туристического Гороховца имеются проблемы с размещением и питанием гостей. По этой самой причине в купеческой столице отказываются от проведения масштабных мероприятий. Участников намного проще разместить в ключевых городах регион – во Владимире и Суздале.Или взять, к примеру, Муром. На День семьи, любви и верности в этом году приехало порядка 1100 туристов. Однако не все смогли остаться ночевать в городе на Оке: гостиницы были переполнены. Поэтому гостей пришлось отправлять даже в Нижегородскую область.Хоть разорвись!Ещё одна проблема, с которой сталкиваются многие туристы, – выбрать, какой праздник посетить, ведь многие мероприятия проводят в одну и ту же дату, но в разных городах. Так, к примеру, в этом году День города во Владимире совпал с фестивалем фейерверков в Суздале.– Вместе с муниципалитетами мы хотим синхронизировать событийный календарь, чтобы нивелировать межсезонье, которое у нас сохраняется, к сожалению, – призналась министр.Также к 2030 году планируют увеличить число брендовых мероприятий типа Дня огурца в Суздале или фестиваля «Владимирская вишня» в областном центре, чтобы масштабные праздники проводились в каждом муниципалитете.В темуВ марте этого года центр экспорта подал заявку на регистрацию большого регионального бренда «Сделано во Владимирской области». Его планируют активно продвигать через продукцию местных бизнесменов и предприятий народного художественного промысла.