Четверо подростков потушили Вечный огонь на площади Победы в Коврове. Это произошло в прошедшую субботу, 1 декабря, в 18:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коврова. Все началось с

Четверо подростков потушили Вечный огонь на площади Победы в Коврове. Это произошло в прошедшую субботу, 1 декабря, в 18:00. Об этом сообщает пресс-служба администрации Коврова. Все началось с того, что три мальчика и девочка играли в снежки на площади. Потом они собрались у Вечного огня и стали кидать снег в него. Один из хулиганов сделал