Модульное сооружение для занятий керлингом уже есть в Муроме, однако заниматься там пока нельзя. В здании нет водоотведения, водоснабжения и отопления. Губернатор Александр Авдеев

Модульное сооружение для занятий керлингом уже есть в Муроме, однако заниматься там пока нельзя. В здании нет водоотведения, водоснабжения и отопления. Губернатор Александр Авдеев планирует выделить на эти работы 49 миллионов рублей из областного бюджета. Также в будущем керлинг-центре необходимо организовать систему вентиляции, оборудовать помещения и территорию вокруг керлинг-центра. Вопрос о благоустройстве этого спортивного объекта губернатор обсудил