Проектно-сметная документация уже проходит экспертизу, а общая стоимость работ составляет 49 миллионов рублей.

В Муроме Владимирской области в 2025 году планируется открытие керлинг-центра, который обеспечит спортсменов отдельным льдом для тренировок и соревнований. Об этом сообщил губернатор Александр Авдеев 2 декабря. В рамках проекта на базе Спортивной школы олимпийского резерва было создано модульное сооружение для занятий керлингом, однако для его ввода в эксплуатацию необходимо завершить работы по водоотведению, отоплению и благоустройству территории.Проектно-сметная документация уже проходит экспертизу, а общая стоимость работ составляет 49 миллионов рублей. В настоящее время керлингом в регионе занимается 110 человек, и с открытием центра число учащихся может вырасти на 60. Кроме того, планируется создание студенческой лиги, команд для спортсменов старше 50 лет и проведение различных соревнований и фестивалей. Напомним, ранее мы писали, что