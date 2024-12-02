В ряд муниципальных образований до конца этого года закупят коммунальную технику и общественный транспорт. 243,4 миллиона рублей на эти цели направил губернатор из резервного фонда

В ряд муниципальных образований до конца этого года закупят коммунальную технику и общественный транспорт. 243,4 миллиона рублей на эти цели направил губернатор из резервного фонда регионального правительства. 216,2 миллиона рублей выделены именно на закупку техники. Большая часть этих средств направится в Ковров – 174 миллиона рублей. Также новые коммунальные машины появятся в Муроме, Радужном, Гороховецком,