Наибольшее количество сданных монет составили рублевые – 112,6 тыс. штук.

С 7 по 20 октября жители Владимирской области сдавали монеты в банки в рамках монетной недели. По итогам мероприятия, проведенного Банком России, в кассы поступило 346 тыс. монет весом около полутора тонн, общая сумма которых составила 1,5 млн рублей.Наибольшее количество сданных монет составили рублевые – 112,6 тыс. штук, за ними следуют монеты номиналом 10 рублей (106 тыс.) и двухрублевые (более 49 тыс.). Владимирцы также вернули в оборот 30,9 тыс. пятирублевых, 33,4 тыс. десятикопечных, 11,5 тыс. монет номиналом 50 копеек, 1,7 тыс. пятикопеечных и 802 монеты по 1 копейке.Многие жители обменивали металлические деньги на купюры или зачисляли суммы на счета, некоторые переводили средства в благотворительные фонды. Уникальное мероприятие показало, что если сложить все сданные монеты в столбик, их высота превысит Останкинскую башню, а в длину они составят 7,4 км, что сопоставимо с дорогой по центральной улице Суздаля. Напомним, ранее мы писали, что