Минусовая температура днем вновь вернется к владимирцам к среде, 4 декабря. Неделя обещает быть прохладной и пасмурной, это следует из прогноза сервиса «Яндекс. Погода». В понедельник и

Минусовая температура днем вновь вернется к владимирцам к среде, 4 декабря. Неделя обещает быть прохладной и пасмурной, это следует из прогноза сервиса «Яндекс. Погода». В понедельник и вторник (2 и 3 декабря соответственно) днем во Владимире ожидается +1, ночью – -1. Погода будет пасмурной. Среда, как упоминалось ранее, встретит жителей столицы области минусом – -1