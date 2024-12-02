Работы должны быть завершены до 20 декабря.

Власти Владимира объявили о торгах на контракт по расчистке Центрального и Добросельского парков от старых и больных деревьев. Подрядчика выберут 6 декабря, а максимальная сумма контракта составит 1,9 миллиона рублей.В планах — убрать 172 дерева, в том числе сухостой и аварийно наклоненные стволы, чтобы улучшить состояние зеленых насаждений и обеспечить безопасность посетителей. Работы должны быть завершены до 20 декабря.Напомним, ранее мы писали, что