Во Владимире собираются возродить тракторостроение. В ходе проведения ЭКГ-форума глава области, мэр Владимира и директор компании «Владимирский трактор» подписали соответствующее

Во Владимире собираются возродить тракторостроение. В ходе проведения ЭКГ-форума глава области, мэр Владимира и директор компании «Владимирский трактор» подписали соответствующее соглашение. По словам руководителя предприятия, его мощности будут размещены на бывшей территории завода «Точмаш». За основу производства будет взят китайский трактор, который уже используется на территории России. Сергей Матяш, директор компании «Владимирский трактор» За основу