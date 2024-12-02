Наибольшая часть задолженности – 27,4 миллиона рублей – накоплена организациями в Александрове.

Специалисты «Энергосбыта Волга» выявили 22 управляющие компании во Владимирской области с долгами за электричество, общая сумма которых составляет 37,9 миллиона рублей. Наибольшая часть задолженности – 27,4 миллиона рублей – накоплена организациями в Александрове, где в антирейтинг вошли 11 компаний.Средняя задолженность составляет 50 тысяч рублей, а самый злостный неплательщик должен более 15,8 миллиона. Управа, не погашающие долги более двух месяцев, рискуют потерять лицензии и быть исключенными из управления проблемных домов.Напомним, ранее мы писали, что