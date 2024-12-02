Свежая пятитысячная дошла до Владимирской области.

Свежая пятитысячная дошла до Владимирской области. В отличие от предшественниц, её ещё сложнее подделать.Уместили городской пейзажСегодня в России курсируют три вида пятитысячных купюр: образца 1997 года, её модификация 2010 года и совершенно новая банкнота, выпущенная ЦБ РФ в октябре 2023-го. В нашей области купюру нового образца ввели в оборот буквально на днях.На первый взгляд, новинку довольно сложно отличить от её предшественниц: она имеет тот же цвет, тот же размер, на лицевой стороне тоже изображён Екатеринбург.Существенные изменения коснулись в основном её защитных признаков.– На лицевой стороне банкноты представлена стела «Европа – Азия», которая находится в Екатеринбурге. На заднем плане изображено здание госцирка, колесо обозрения и другие элементы городского пейзажа. С оборотной стороны банкноты – памятник «Сказ об Урале», стела «66 параллель», находящаяся в Салехарде, и другие изображения, символизирующие промышленность Уральского федерального округа, – рассказала эксперт владимирского отделения Банка России Наталья Верба.О водяных знакахТеперь о степенях защиты. Обновлённые банкноты содержат усиленный защитный комплекс. Одним из главных его элементов является водяной знак. Изображение на нём плавно переходит от тёмного к светлому. Имеется также высокосветлый водяной знак со зданием главпочтамта и изображение номинала.Второе – защитная нить. Она находится в толще купюры и выходит на поверхность. А если пятитысячную наклонить, то на голографической нити появится изображение «5000 рублей» и аббревиатура «ЦБ РФ». Цифры и буквы могут двигаться относительно друг друга, а под определённым углом будет заметен знак рубля.Также эксперт обратила внимание на новейший защитный признак: цвет банкноты может меняться от малинового до оливково-зелёного в зависимости от угла наклона.За словом «Россия» расположили ещё одну степень защиты: стоит лишь наклонить банкноту, как будет заметно второе изображение номинала, причём каждая цифра разного цвета, который меняется при повороте пятитысячной на 360 градусов.Во владимирском отделении банка России предупреждают, что специально обменивать деньги на банкноты нового образца не нужно. Старые банкноты сами выйдут из оборота, когда придут в негодность. Если вам предлагают такой обмен, скорее всего, это мошенники.Ёжик в туманеЕщё одна «денежная» новость касается коллекционеров. Банк России выпустил в обращение памятные монеты «Ёжик в тумане» номиналом 25 рублей – это уже третья монета из серии «Российская (советская) мультипликация».– «Ежик в тумане» был снят всемирно известным режиссёром Юрием Норштейном в 1975 году на студии «Союзмультфильм». Трогательный образ ёжика завоевал любовь и взрослых, и детей. Фильм стал действительно культовым для многих поколений не только в России, но и во всём мире. В 2003 году на международном мультипликационном фестивале в Токио «Ёжик в тумане» признали лучшим мультфильмом всех времён и народов, – пояснила Наталья Верба.Вышел «Ёжик» в трёх видах: в обычном исполнении – из стали с никелевым покрытием, из медно-никелевого сплава с цветным изображением и в серебре номиналом три рубля.Монеты из недрагоценных металлов (номиналом 25 руб­лей) вышли тиражом 850 и 150 тысяч штук соответственно.А вот за серебряной «трёшкой» нумизматам придётся поохотиться – их изготовили в количестве всего семи тысяч экземпляров.