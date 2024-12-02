Леонид Якубович отверг денежное предложение.

Леонид Якубович отверг денежное предложение.Телеведущий Леонид Якубович получил необычное предложение во время одного из новогодних корпоративных мероприятий – ему предложили сбрить свои знаменитые усы прямо перед камерами за вознаграждение в размере 10 миллионов рублей. Однако артист отказался принять это предложение.Согласно СМИ, стандартная стоимость участия Леонида Якубовича в новогоднем корпоративном мероприятии сегодня составляет 2,75 миллиона рублей. За эти деньги он проводит четырехчасовую развлекательную программу, которая включает элементы импровизации и интерактивное взаимодействие с аудиторией.Напомним, недавно на съемках шоу "Что было дальше?" Леонид Якубович, ведущий "Поля чудес", ушел со студии из-за конфликта с комиками. Причина — их постоянные перебивания и агрессивные шутки. Комики, известные резким юмором, на этот раз перешли границу. Якубович покинул студию, сказав: "Вы же не дали рассказать, и теперь тайна останется тайной".Шоу известно тем, что звезды рассказывают интересные истории, а зрители угадывают продолжение. Но комики часто вмешиваются в рассказы, задавая вопросы и комментируя, порой выходя за рамки приличий. Реакция гостей варьируется: кто-то справляется с атаками комиков, другие раздражаются. Среди участников были Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова, Юрий Лоза и другие.