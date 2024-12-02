Житель Киржача, давая знакомому в долг почти миллион рублей, смекнул, что хорошо бы написать расписку. И не прогадал. Должник оказался недобросовестным, а предусмотрительность киржачанина

Житель Киржача, давая знакомому в долг почти миллион рублей, смекнул, что хорошо бы написать расписку. И не прогадал. Должник оказался недобросовестным, а предусмотрительность киржачанина позволила ему взыскать гораздо больше, чем он отдавал. Об этом рассказали в пресс-службе Киржачского горсуда. 1 октября прошлого года мужчина передал приятелю по расписке 990 000 рублей с условием, что вернуть