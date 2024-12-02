В зону специальной военной операции отправлена гуманитарная помощь от жителей Меленковского района. Об этом сообщают в областном правительстве. Посылки собирали предприниматели,

В зону специальной военной операции отправлена гуманитарная помощь от жителей Меленковского района. Об этом сообщают в областном правительстве. Посылки собирали предприниматели, волонтеры и просто неравнодушные люди. Бойцы получили 30 кубов леса, 10 кубов пиломатериала, 20 тонн питьевой воды, 2 тонны овощей и комплекты постельного белья. Жизненно-важный груз доставили в подшефный мотострелковый полк Донецкой народной республики.