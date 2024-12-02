Проект некрополя, который обсуждается с 2022 года, предполагает размещение кладбища юго-западнее села Ляховицы.

Жители четырех сел и деревень Суздальского района Владимирской области записали видеообращение к президенту России Владимиру Путину. Они попросили главу страны вмешаться в вопрос строительства нового городского кладбища вблизи их населенных пунктов.Проект некрополя, который обсуждается с 2022 года, предполагает размещение кладбища юго-западнее села Ляховицы. Ситуация особенно обострилась после появления кадастровых инженеров, которые начали межевание участка.Местные жители выражают опасения, что строительство негативно скажется на экологии и качестве воды, поскольку грунтовые воды текут к их селам. На народном сходе, состоявшемся 30 ноября, староста деревни Ляховицы заявил, что население категорически против нового кладбища и призвал президента помочь в решении этой проблемы. Напомним, ранее мы писали, что