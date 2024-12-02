В региональном отделении Банка России подвели итоги Монетной недели. За время акции владимирцы принесли в кассы банков больше 346 тысяч монет. Их общая масса – полторы тонны. Активнее всего

В региональном отделении Банка России подвели итоги Монетной недели. За время акции владимирцы принесли в кассы банков больше 346 тысяч монет. Их общая масса – полторы тонны. Активнее всего жители региона меняли рублевые монеты – 112,6 тысяч штук. Десятирублевки – на втором месте – их сдали 106 тысяч штук. Также владимирцы приносили и двухрублевые монеты