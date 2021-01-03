В адрес ИП внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуроров.

Ковровская прокуратура проверила индивидуальную предпринимательницу, которая занимается ветеринарией.Выяснилось, что в после операций в её лечебнице остаются биологические отходы в виде тканей и органов. Согласно журналу учёта, с июня по сентябрь 2020 года в клинике проводилась кастрация, в июне-июле - стерилизация кошек. При этом отсутствовали документы, подтверждающие передачу органов на утилизацию или захоронение в специально отведённых местах.В пресс-службе надзорного ведомства отмечают, что в июле прошлого года двум кошкам проведена эвтаназия. Однако акты, подтверждающие утилизацию трупов животных по утверждённым законом нормам, представлены не были.В адрес ИП внесено представление. Устранение нарушений находится на контроле прокуроров.