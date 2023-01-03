Хотите поднять себе новогоднее настроение, а заодно проверить себя? Предлагаем тест.

Хотите поднять себе новогоднее настроение, а заодно проверить себя? Предлагаем тест."Морозко", "Вечера на хуторе близ Диканьки", "Снежная сказка", "Ледяная внучка", "Двенадцать месяцев", "Снежная королева", "Сказки русского леса" – эти любимые миллионами киноленты не теряют своей актуальности по сей день. Они отлично поднимают настроение и являются своего рода символами Нового года. Насколько хорошо вы знаете эти и другие сказочные ленты? Пройдите тест и отгадайте по одному кадру, о каком фильме идет речь.