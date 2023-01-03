Во Владимирской области мужчина украл свыше 220 тысяч рублей из 8 банкоматов. Инспекторы ГИБДД...

Во Владимирской области мужчина украл свыше 220 тысяч рублей из 8 банкоматов.Инспекторы ГИБДД УМВД России по городу Владимиру по оперативной информации сотрудников уголовного розыска на Добросельской улице задержали безработного 30-летнего мужчину, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Будучи работником одного из банков, он обслуживал банкоматы, пока в августе уволился. При этом ключи и необходимые комбинации кодов по-прежнему были в его распоряжении. Страдая игроманией, здоумышленник под видом устранения неисправностей вскрывал терминалы, установленные в магазинах. И забирал их нихот 15 до 55 тысяч рублей.Сотрудники полиции установили причастность злоумышленника к совершению 8 эпизодов противоправной деятельности. Общий материальный ущерб превысил 220 тысяч рублей.Возбуждены уголовные дела. Задержанный заключен под стражу.Фото и видео пресс-служба УМВД по Владимирской области.