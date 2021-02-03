Официально у голливудского актера Тома Круза трое детей – двое приемных и один родной. Между тем по поводу отцовства артиста ходит много слухов.
Официально у голливудского актера Тома Круза трое детей – двое приемных и один родной. Между тем по поводу отцовства артиста ходит много слухов.
Известный голливудский актер три раза был женат. Во втором
браке с коллегой по цеху Николь Кидман у Тома Круза появились дочь Изабелла
Джейн и сын Коннор Энтони – это приемные дети пары. Кидман не могла выносить
сама из-за проблем со здоровьем, поэтому супруги решились на усыновление.
Когда в 2001 году актеры решили развестись, Изабелле было
девять, а Коннору всего шесть лет. Том не хотел, чтобы отпрыски жили отдельно
от него. Он добивался полной опеки над детьми в суде и в итоге выиграл дело. Кидман
уехала в Австралию, а ее приемные сын и дочь остались в Калифорнии с папой. В
разлуке Изабелла и Коннор отдалились от приемной родительницы и начали звать ее по имени – Николь. Как и Круз, его отпрыски привержены сайентологическому течению.
Изабелла Джейн
Первенцу Тома Круза Изабелле Джейн уже 28 лет. Наследница
знаменитости предпочитает вести закрытый образ жизни. Девушка окончила
престижные курсы парикмахеров Vidal Sassoon Academy в Лондоне. Долгое время
Изабелла работала в одном из престижных салонов столицы Великобритании.
Какое-то время девушка трудилась ассистенткой в компании по производству
одежды. Организация принадлежала новой жене Тома Круза – актрисе Кэти Холмс.
Наследница Круза и Кидман ведет соцсети, однако редко
публикует там собственные фото. Она предпочитает хвастаться своими рисунками и
фотографиями пейзажей. Между тем подписчики Изабеллы уверены, что та удивительным
образом все больше начинает походить на приемного отца.
Наследница Тома Круза и ее муж Макс Паркер постоянно
попадают в объектив папарацци. Желтая пресса часто распекает девушку за лишний
вес. В пример Изабелле всегда ставят изящную и тонкую маму Николь.
Коннор Энтони
Сын Тома Круза и Николь Кидман в 16 лет начал карьеру
диджея. На этом поприще он достиг больших успехов. Предложения о работе ему
присылали со всех концов света. Час Коннора Энтони за пультом стоил пять
тысяч долларов. В 2016 году наследник знаменитостей решил кардинально изменить
жизнь. На вечеринке в честь Хэллоуина он понял, что больше не хочет заниматься музыкой.
На днях Коннор опубликовал фото с берегов Коста-Рики, на
котором похвастался пойманным тунцом. 25-летний отпрыск звезды отрастил бороду.
Теперь сын Тома и Николь каждый день встает в пять утра и на шесть часов уходит
в океан. Коннор Энтони занимается ловлей рыбы. Он зарабатывает всего 850
долларов в день и чувствует себя счастливым.
Сури Круз
В ноябре 2006 года Том Круз женился на коллеге по цеху Кэти
Холмс. В том же году на свет появился третий ребенок знаменитости – дочь Сури.
После пяти лет брака Том и Кэти развелись. По решению суда девочку оставили
жить с матерью. Тому Крузу выделили на общение с ребенком по десять дней в
месяц.
Еще до развода с Холмс Круз планировал отдать дочь в учебное
заведение при Церкви сайентологии. Мать девочки с этим была не согласна. Когда
бумаги о расторжении брака были подписаны, Кэти официально сменила имя
наследницы на Скаут и отдала ее в католическую школу для девочек. Поговаривают, что актер не видел дочь шесть лет.
В 2019 году в Сети муссировались слухи, дескать, Сури не
является биологической дочерью Тома. Об этом, как сообщал анонимный источник, проговорилась
сама Кэти Холмс. Сомнения по поводу отцовства актера выражал и журналист Эндрю
Мортон. Том Круз официально опроверг эти сплетни и подал в суд на репортера.