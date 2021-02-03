Официально у голливудского актера Тома Круза трое детей – двое приемных и один родной. Между тем по поводу отцовства артиста ходит много слухов.

Официально у голливудского актера Тома Круза трое детей – двое приемных и один родной. Между тем по поводу отцовства артиста ходит много слухов.Известный голливудский актер три раза был женат. Во второмбраке с коллегой по цеху Николь Кидман у Тома Круза появились дочь ИзабеллаДжейн и сын Коннор Энтони – это приемные дети пары. Кидман не могла выноситьсама из-за проблем со здоровьем, поэтому супруги решились на усыновление.Когда в 2001 году актеры решили развестись, Изабелле былодевять, а Коннору всего шесть лет. Том не хотел, чтобы отпрыски жили отдельноот него. Он добивался полной опеки над детьми в суде и в итоге выиграл дело. Кидмануехала в Австралию, а ее приемные сын и дочь остались в Калифорнии с папой. Вразлуке Изабелла и Коннор отдалились от приемной родительницы и начали звать ее по имени – Николь. Как и Круз, его отпрыски привержены сайентологическому течению.Изабелла ДжейнПервенцу Тома Круза Изабелле Джейн уже 28 лет. Наследницазнаменитости предпочитает вести закрытый образ жизни. Девушка окончилапрестижные курсы парикмахеров Vidal Sassoon Academy в Лондоне. Долгое времяИзабелла работала в одном из престижных салонов столицы Великобритании.Какое-то время девушка трудилась ассистенткой в компании по производствуодежды. Организация принадлежала новой жене Тома Круза – актрисе Кэти Холмс.Наследница Круза и Кидман ведет соцсети, однако редкопубликует там собственные фото. Она предпочитает хвастаться своими рисунками ифотографиями пейзажей. Между тем подписчики Изабеллы уверены, что та удивительнымобразом все больше начинает походить на приемного отца.Наследница Тома Круза и ее муж Макс Паркер постояннопопадают в объектив папарацци. Желтая пресса часто распекает девушку за лишнийвес. В пример Изабелле всегда ставят изящную и тонкую маму Николь.Коннор ЭнтониСын Тома Круза и Николь Кидман в 16 лет начал карьерудиджея. На этом поприще он достиг больших успехов. Предложения о работе емуприсылали со всех концов света. Час Коннора Энтони за пультом стоил пятьтысяч долларов. В 2016 году наследник знаменитостей решил кардинально изменитьжизнь. На вечеринке в честь Хэллоуина он понял, что больше не хочет заниматься музыкой.На днях Коннор опубликовал фото с берегов Коста-Рики, накотором похвастался пойманным тунцом. 25-летний отпрыск звезды отрастил бороду.Теперь сын Тома и Николь каждый день встает в пять утра и на шесть часов уходитв океан. Коннор Энтони занимается ловлей рыбы. Он зарабатывает всего 850долларов в день и чувствует себя счастливым.Сури КрузВ ноябре 2006 года Том Круз женился на коллеге по цеху КэтиХолмс. В том же году на свет появился третий ребенок знаменитости – дочь Сури.После пяти лет брака Том и Кэти развелись. По решению суда девочку оставилижить с матерью. Тому Крузу выделили на общение с ребенком по десять дней вмесяц.Еще до развода с Холмс Круз планировал отдать дочь в учебноезаведение при Церкви сайентологии. Мать девочки с этим была не согласна. Когдабумаги о расторжении брака были подписаны, Кэти официально сменила имянаследницы на Скаут и отдала ее в католическую школу для девочек. Поговаривают, что актер не видел дочь шесть лет.В 2019 году в Сети муссировались слухи, дескать, Сури неявляется биологической дочерью Тома. Об этом, как сообщал анонимный источник, проговориласьсама Кэти Холмс. Сомнения по поводу отцовства актера выражал и журналист ЭндрюМортон. Том Круз официально опроверг эти сплетни и подал в суд на репортера.