В ликвидации последствий случившегося принимало участие 13 человек, а также 4 единицы техники. От МЧС: 8 человек и две пожарных машины.

Во Владимирской области на трассе М-7 после столкновения двух фур пострадал водитель большегруза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.В 05-01 3 февраля в Вязниковском районе на 309 километре федеральной автомагистрали произошло огненное ДТП. На место незамедлительно выехали подразделения спасателей, скорая помощь, инспекторы ГИБДД.После аварии один из грузовиков загорелся. В результате происшествия пострадал дальнобойщик.В ликвидации последствий случившегося принимало участие 13 человек, а также 4 единицы техники. От МЧС: 8 человек и две пожарных машины.