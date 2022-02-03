В ликвидации последствий случившегося принимало участие 13 человек, а также 4 единицы техники. От МЧС: 8 человек и две пожарных машины.
Во Владимирской области на трассе М-7 после столкновения двух фур пострадал водитель большегруза. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
В 05-01 3 февраля в Вязниковском районе на 309 километре федеральной автомагистрали произошло огненное ДТП. На место незамедлительно выехали подразделения спасателей, скорая помощь, инспекторы ГИБДД.
После аварии один из грузовиков загорелся. В результате происшествия пострадал дальнобойщик.
В ликвидации последствий случившегося принимало участие 13 человек, а также 4 единицы техники. От МЧС: 8 человек и две пожарных машины.