Еще одна семья из аварийного дома на Суздальском проспекте добилась достойной компенсации за расселение. На этот раз победу празднует чета Аристовых. Супруги проживают в квартире площадью

Еще одна семья из аварийного дома на Суздальском проспекте добилась достойной компенсации за расселение. На этот раз победу празднует чета Аристовых. Супруги проживают в квартире площадью 31 квадратный метр. Городские чиновники предложили пенсионерам выкупить их жилье за 1 миллион 900 тысяч рублей. Сумма жителей не устроила – что сейчас купить на эти деньги? Прокуратура вмешалась