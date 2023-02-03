Григорьев-Апполонов изменился.

Григорьев-Апполонов изменился.Рыжий из "Иванушек", кажется, устал от столичных морозов и отправился на малую родину – в Сочи. Там, к слову, плюсовая температура и светит солнце, так что солист прославленного коллектива наслаждается теплом и делится с поклонниками хорошим настроением. На днях Андрей Григорьев-Апполонов показал снимок, на котором поклонники не сразу узнали всегда свежего певца.Россияне помнят артиста ухоженным и всегда побритым. Но, кажется, он немного запустил себя: то ли в погоне за сменой имиджа, то ли из-за отсутствия плотной концертной деятельности. В общем, теперь половину лица певца занимает рыжая еще не совсем густая борода. Музыкант выглядит на снимке счастливым и, судя по всему, довольным преображением. А вот некоторые фанаты изменениям оказались не рады."Борода совсем не идет. Ну ты чего так зарос. Поросль козлиная", – пишут в комментариях к снимку Андрея Григорьева-Апполонова пользователи.Более того, некоторые россияне в комментариях признали, что растительность на лице прибавила лет и без того немолодому солисту "Иванушек". Ему, к слову, уже 52 года."Фу, дед пердед", – написал кто-то из пользователей, намекнув, что музыкант превратился в старика.Впрочем, нашлись и те, кто изменения во внешности оценили. Поклонники, посчитали, что борода придала Андрею Григорьеву-Апполонову брутальности и мужественности.