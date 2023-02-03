3 февраля в российской столице прогнозируют облачную погоду с небольшим мокрым снегом. Синоптик Михаил Леус сообщил, что в столичном регионе продолжится оттепель. Сегодня столица ..

3 февраля в российской столице прогнозируют облачную погоду с небольшим мокрым снегом. Синоптик Михаил Леус сообщил, что в столичном регионе продолжится оттепель."Сегодня столица продолжит ощущать влияние циклона, медленно кружащего над северо-западом страны. Он сохранит в регионе облачную погоду", — цитирует эксперта . Синоптик обратил внимание, что на дорогах и тротуарах будет скользко из-за гололедицы.