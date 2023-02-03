Народные приметы на 4 февраля 2023 года: почему не стоит в Тимофеев день ходить в баню?
4 февраля...
Народные приметы на 4 февраля 2023 года: почему не стоит в Тимофеев день ходить в баню?
4 февраля православная церковь отмечает Тимофеев день. Святой Тимофей считался любимым последователем апостола Павла, его верным спутником и помощником во время проповедей. В возрасте 81 года его камнями забила толпа язычников.
Тимофеев день называют одним из самых холодных дней в календарном году, морозы, которые частенько бывают в это время, называют "тимофеевскими". Согласно народным приметам, в этот день можно определить, как скоро наступит весна и стоит ли ждать хорошей погоды в следующие три месяца. Считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели.
Чего нельзя делать 4 февраля 2023 года:
В этот день нельзя одеваться легко и ходить в лес;
Не занимайтесь ремонтом квартиры;
Запрещено 4 февраля ругаться, ссориться, будьте миролюбивы и спокойны;
Не стоит делать маникюр и педикюр, стричься — плохая примета, к неудаче в личной жизни;
Нельзя шутить за рукоделием — нечистый дух испортит всю проделанную работу;
Поход в баню или сауну в Тимофеев день не принесет ничего хорошего, можно поскользнуться или ошпариться;
Нельзя устраивать ночные посиделки, вечеринки, гулять и веселиться до утра — прогуляете свое будущее. К тому же можно пропустить вещие сны;
Нельзя переступать порог дома левой ногой — до конца зимы будут лишь хлопоты;
Нельзя лезть в чужие семейные дела — к ссорам и разногласиям;
Отложите пересадку комнатных цветов на другой день;
Нельзя подсматривать, смотреть в окна не своего дома или квартиры — чужие проблемы перенять на себя.
Народные приметы на 4 февраля 2023 года:
В морозную погоду запотели окна — скоро потеплеет.
Узоры на окнах кончиками стремятся вверх — морозы будут длиться ещё долго.
Побеги морозных узоров на окнах склоняются вниз — скоро ждите потепления.
Ясное небо без облаков — весна будет ранней.
Снегопад — к хорошему урожаю зерна.
Снег налип на деревья, столбы, провода — к потеплению.
Метель разыгралась — такая погода будет неделю.
Фото: www.pxfuel.com