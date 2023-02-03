Народные приметы на 4 февраля 2023 года: почему не стоит в Тимофеев день ходить в баню? 4 февраля...

Народные приметы на 4 февраля 2023 года: почему не стоит в Тимофеев день ходить в баню?4 февраля православная церковь отмечает Тимофеев день. Святой Тимофей считался любимым последователем апостола Павла, его верным спутником и помощником во время проповедей. В возрасте 81 года его камнями забила толпа язычников.Тимофеев день называют одним из самых холодных дней в календарном году, морозы, которые частенько бывают в это время, называют "тимофеевскими". Согласно народным приметам, в этот день можно определить, как скоро наступит весна и стоит ли ждать хорошей погоды в следующие три месяца. Считалось, что именно с Тимофеева дня начинались самые жестокие вьюги и метели.Чего нельзя делать 4 февраля 2023 года:В этот день нельзя одеваться легко и ходить в лес;Не занимайтесь ремонтом квартиры;Запрещено 4 февраля ругаться, ссориться, будьте миролюбивы и спокойны;Не стоит делать маникюр и педикюр, стричься — плохая примета, к неудаче в личной жизни;Нельзя шутить за рукоделием — нечистый дух испортит всю проделанную работу;Поход в баню или сауну в Тимофеев день не принесет ничего хорошего, можно поскользнуться или ошпариться;Нельзя устраивать ночные посиделки, вечеринки, гулять и веселиться до утра — прогуляете свое будущее. К тому же можно пропустить вещие сны;Нельзя переступать порог дома левой ногой — до конца зимы будут лишь хлопоты;Нельзя лезть в чужие семейные дела — к ссорам и разногласиям;Отложите пересадку комнатных цветов на другой день;Нельзя подсматривать, смотреть в окна не своего дома или квартиры — чужие проблемы перенять на себя.Народные приметы на 4 февраля 2023 года:В морозную погоду запотели окна — скоро потеплеет.Узоры на окнах кончиками стремятся вверх — морозы будут длиться ещё долго.Побеги морозных узоров на окнах склоняются вниз — скоро ждите потепления.Ясное небо без облаков — весна будет ранней.Снегопад — к хорошему урожаю зерна.Снег налип на деревья, столбы, провода — к потеплению.Метель разыгралась — такая погода будет неделю.Фото: www.pxfuel.com