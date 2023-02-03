Подозреваемых в убийстве пожилой женщины в Гусь-Хрустальном заключили под стражу. Как мы...

Подозреваемых в убийстве пожилой женщины в Гусь-Хрустальном заключили под стражу.Как мы рассказывали, в Гусь-Хрустальном двое ранее судимых мужчин проникли в дом 68-летней женщины, убили ее, похитили 42 тысячи рублей и хрусталь. Чтобы замести следы, оставили включенным газ. Сотрудники газовой службы и обнаружили погибшую.По ходатайству следователя СУ СК России по Владимирской области в отношении 37- и 42-летних подозреваемых в убийстве престарелой женщины в Гусь-Хрустальном и разбое избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, сообщили в следкоме по Владимирской области.Фото https://www.pxfuel.com/en