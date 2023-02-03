Предприниматель Евгений Пригожин объяснил, почему не собирается отправляться на Украину и проходить допрос в рамках возбужденного против него дела.

Предприниматель Евгений Пригожин объяснил, почему не собирается отправляться на Украину и проходить допрос в рамках возбужденного против него дела."Безусловно, моя поездка в Киев исключена. Здоровый человек не ходит с голой жопой на мороз. А в составе дружного коллектива ЧВК "Вагнер", объективности ради, в эти сроки до Киева я добраться не успею", – предприниматель.Он иронично добавил еще один вариант развития событий, при котором "встреча" с прокурорами из Украины все-таки возможна."Хотя… заканчивайте сопротивляться в Бахмуте, тогда могу зайти с территории Белоруссии. Вот и поговорили по поводу целостности. А если серьезно, приезжайте в Бахмут, сядем спокойно и все обсудим", – подытожил Пригожин.Напомним, что против бизнесмена было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в официальном телеграм-канале генпрокуратуры Украины. По версии правоохранителей, Пригожин якобы нарушил две статьи – о "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность", а также о "ведении агрессивной войны".